Visite flash : à la découverte de 470 ans de vie architecturale La Cour des Prés Rumigny

Visite flash : à la découverte de 470 ans de vie architecturale 20 et 21 septembre La Cour des Prés Ardennes

Durée de la visite : 15min

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

La visite-flash permet de visiter, en un quart d’heure, la Cour des Prés, puis de se diriger vers d’autres monuments ouverts ce week-end, grâce à un bref historique architectural extérieur. Il sera possible également de découvrir deux pièces Renaissance du rez-de-chaussée : la salle des Gardes et la salle du Sanglier.

La famille du fondateur vous guidera très brièvement à travers 470 ans de vie architecturale, intimement liée à l’histoire de France.

La Cour des Prés 1 Rue Louis Martin, 08290 Rumigny Rumigny 08290 Ardennes Grand Est 03 24 35 52 66 https://lacourdespres.fr/ https://www.instagram.com/lacourdespres/;https://www.facebook.com/lacourdespresofficiel Le château de la Cour des Prés fut bâti dans la première moitié du XVIe siècle par un maître de forges de Signy-le-Petit, Louis Martin. Dans les salles les plus anciennes, deux plaques de cheminées portent la date de 1546, avec le blason de François Ier et la fleur à quatre pétales, signature de ce maître des forges. Le château a traversé les siècles entre légendes militaires, transformations architecturales et engagements politiques, avant de devenir une demeure familiale toujours habitée, ouverte chaque été aux visiteurs et aux mélomanes. Gares SNCF : Hirson (20 km) ou Rethel (40 km). Gare routière : Liart (7 km). Parking : place Saint-Pierre, 08290 Rumigny (à 400 m)

