Visite flash, Abbaye de Beauport, Paimpol

Informations pratiques

Visite flash 19 et 20 septembre Abbaye de Beauport Côtes-d’Armor

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Découvrez en 15 min les 800 ans d’histoire de l’Abbaye de Beauport.

Abbaye de Beauport Rue de Beauport, 22500 Paimpol, France Paimpol 22500 Côtes-d’Armor Bretagne 0296551858 https://abbayebeauport.com Abbaye de l’ordre des Prémontrés, fondée en 1202 et entièrement bâtie dans la première moitié du XIIIe siècle. La plupart des bâtiments sont encore intacts, hormis la grande église abbatiale dont le toit et les transepts ont disparu, ainsi que le réfectoire dont la toiture a été enlevée. Le corps de logis du XVe siècle donne sur la mer.

En 1992, le Conservatoire du Littoral acquiert l’abbaye et le domaine de Beauport pour mieux protéger l’histoire et la beauté des lieux, de ses paysages et de son environnement. Débutent alors 20 ans de travaux.

Aujourd’hui, ces actions se conjuguent à une riche vie culturelle.

Tout au long de l’année, découvrez le site grâce à des visites et des temps forts laissant une large place à l’émotion et à l’étonnement. Beauport renoue également avec la tradition intellectuelle des abbayes, en s’inscrivant dans une démarche de pensée et d’échange sur le rapport Homme-Nature.

800 ans d’histoire de l’Abbaye.

©L’Oeil de Paco