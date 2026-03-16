VISITE FLASH ADULTE LES SALLES RIGAUD UN ACCROCHAGE RENOUVELÉ Musée Hyacinthe Rigaud Perpignan

VISITE FLASH ADULTE LES SALLES RIGAUD UN ACCROCHAGE RENOUVELÉ

Musée Hyacinthe Rigaud 21 Rue Mailly Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : 8 – 8 – 8

Tarif de base plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-10 17:00:00

fin : 2026-04-10 17:30:00

Date(s) :

2026-04-10

Au musée Hyacinthe Rigaud, cette visite présente le nouvel accrochage des salles Rigaud.

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Musée Hyacinthe Rigaud 21 Rue Mailly Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 66 19 83

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English :

At the Musée Hyacinthe Rigaud, this tour presents the new layout of the Rigaud rooms.

L’événement VISITE FLASH ADULTE LES SALLES RIGAUD UN ACCROCHAGE RENOUVELÉ Perpignan a été mis à jour le 2026-03-16 par CDT66