VISITE FLASH ADULTE LES SALLES RIGAUD UN ACCROCHAGE RENOUVELÉ Musée Hyacinthe Rigaud Perpignan

VISITE FLASH ADULTE LES SALLES RIGAUD UN ACCROCHAGE RENOUVELÉ 21 Rue Mailly Perpignan 2026-04-10

VISITE FLASH ADULTE LES SALLES RIGAUD UN ACCROCHAGE RENOUVELÉ Musée Hyacinthe Rigaud Perpignan vendredi 10 avril 2026.

VISITE FLASH ADULTE LES SALLES RIGAUD UN ACCROCHAGE RENOUVELÉ

Musée Hyacinthe Rigaud 21 Rue Mailly Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : 8 – 8 – 8

Tarif de base plein tarif
Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-10 17:00:00
fin : 2026-04-10 17:30:00

Date(s) :
2026-04-10

Au musée Hyacinthe Rigaud, cette visite présente le nouvel accrochage des salles Rigaud.
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Musée Hyacinthe Rigaud 21 Rue Mailly Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 66 19 83 

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English :

At the Musée Hyacinthe Rigaud, this tour presents the new layout of the Rigaud rooms.

L’événement VISITE FLASH ADULTE LES SALLES RIGAUD UN ACCROCHAGE RENOUVELÉ Perpignan a été mis à jour le 2026-03-16 par CDT66

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