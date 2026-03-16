VISITE FLASH ADULTE LES SALLES RIGAUD UN ACCROCHAGE RENOUVELÉ Musée Hyacinthe Rigaud Perpignan
VISITE FLASH ADULTE LES SALLES RIGAUD UN ACCROCHAGE RENOUVELÉ Musée Hyacinthe Rigaud Perpignan vendredi 10 avril 2026.
VISITE FLASH ADULTE LES SALLES RIGAUD UN ACCROCHAGE RENOUVELÉ
Musée Hyacinthe Rigaud 21 Rue Mailly Perpignan Pyrénées-Orientales
Tarif : 8 – 8 – 8
Tarif de base plein tarif
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-10 17:00:00
fin : 2026-04-10 17:30:00
Date(s) :
2026-04-10
Au musée Hyacinthe Rigaud, cette visite présente le nouvel accrochage des salles Rigaud.
.
Musée Hyacinthe Rigaud 21 Rue Mailly Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 66 19 83
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
At the Musée Hyacinthe Rigaud, this tour presents the new layout of the Rigaud rooms.
L’événement VISITE FLASH ADULTE LES SALLES RIGAUD UN ACCROCHAGE RENOUVELÉ Perpignan a été mis à jour le 2026-03-16 par CDT66