Visite flash architecturale La Monnaie de Paris Paris

Visite flash architecturale La Monnaie de Paris Paris samedi 20 septembre 2025.

Visite flash architecturale 20 et 21 septembre La Monnaie de Paris Paris

Dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T17:30:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:30:00

Un hôtel ? Un palais ? Une usine ou un musée ? Pas de panique ! Suivez le guide qui vous révélera les mille et une facettes architecturales de ce bâtiment énigmatique .

Une visite qui vous permet de découvrir les lignes architecturales, le style, le décor, les détails surprenants et… parlants de l’Hôtel de la Monnaie !

La Monnaie de Paris 11 Quai de Conti, 75006 Paris, France Paris 75006 Quartier de la Monnaie Paris Île-de-France 33140465757 https://www.monnaiedeparis.fr https://www.facebook.com/monnaiedeparis;https://www.twitter.com/monnaiedeparis;http://youtube.com/monnaiedeparis;http://monnaiedeparis.tumblr.com;http://flickr.com/people/monnaiedeparis;http://dailymotion.com/monnaiedeparis Jusqu’au début du XVIIIe siècle, la frappe des monnaies se faisait sur la rive droite de la Seine. L’hôtel fut conçu en 1767 par l’architecte Jacques-Denis Antoine. Il comporte deux parties, l’une publique, l’autre industrielle. Fermé le lundi, 1er janvier, 1er mai et 25 décembre.

Visite commentée architecturale

Monnaie de Paris | H&K