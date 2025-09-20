Visite flash « Architecture de la Maison Jeanne d’Albret » Musée Jeanne d’Albret Orthez

Visite flash « Architecture de la Maison Jeanne d’Albret » 20 et 21 septembre Musée Jeanne d’Albret Pyrénées-Atlantiques

Gratuit. Sans réservation. Places limitées.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T10:50:00

Fin : 2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T16:20:00

La reine Jeanne de Navarre, souvent en itinérance avec sa cour, a acheté cette maison au début de son règne pour en faire une étape lors de ses déplacements.

La belle demeure qui porte son nom vient d’être restaurée par la Ville d’Orthez. Ses éléments architecturaux remarquables seront mis en valeur lors de cette visite flash : sa place dans le tissu urbain, les étapes de construction, l’escalier à vis, ou encore les fenêtres à vitraux et croisées.

Durée : 20 minutes

Tout public

Cette maison était sans doute celle d'un riche bourgeois de la ville, Jeanne d'Albret ayant occupé le château vicomtal de Moncade. L'immeuble est constitué de deux bâtiments placés en équerre et formant un angle rentrant dans lequel se niche une tourelle contenant l'escalier a vis. Cette tourelle polygonale est coiffée d'un toit en forme de flèche. Des fenêtres à meneaux éclairent l'escalier. Du côté sud sont établies les dépendances dont une partie est construite en cailloux roulés. Plus loin, un pigeonnier très élevé, à pans de bois, est établi sur quatre piliers ronds. Des dalles de pierre placées en hauteur font obstacle aux rongeurs.

© Musée Jeanne d’Albret