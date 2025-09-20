Visite Flash Architecture Château de Grignan Grignan
Visite Flash Architecture Château de Grignan Grignan samedi 20 septembre 2025.
Visite Flash Architecture
Château de Grignan 23 rue Montant au Château Grignan Drôme
De courtes visites proposant un clin d’œil historique et architectural depuis l’extérieur, pour saisir d’un seul regard leurs fonctions, leurs transformations, et ce qu’elles révèlent de la vie quotidienne au château.
Château de Grignan 23 rue Montant au Château Grignan 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 91 83 50 leschateaux@ladrome.fr
English :
Short tours offer a glimpse of history and architecture from the outside, so you can grasp at a glance their functions and transformations, and what they reveal about daily life at the château.
German :
Kurze Besichtigungen, die einen historischen und architektonischen Blick von außen bieten, um mit einem einzigen Blick ihre Funktionen, ihre Veränderungen und das, was sie über das tägliche Leben im Schloss verraten, zu erfassen.
Italiano :
Queste brevi visite offrono uno sguardo alla storia e all’architettura dall’esterno, in modo che possiate cogliere a colpo d’occhio le loro funzioni, le loro trasformazioni e ciò che rivelano della vita quotidiana del castello.
Espanol :
Estas breves visitas ofrecen una visión de la historia y la arquitectura desde el exterior, para que pueda captar de un vistazo sus funciones, sus transformaciones y lo que revelan sobre la vida cotidiana en el castillo.
