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Visite flash architecture, Muséum d’histoire naturelle, Angers

dimanche 20 septembre 2026 · Muséum d'histoire naturelle · Angers

Visite flash architecture, Muséum d’histoire naturelle, Angers

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Muséum d'histoire naturelle
Adresse
43 Rue Jules Guitton, 49100 Angers, France
Ville
49100 Angers
Département
Maine-et-Loire

Visite flash architecture Dimanche 20 septembre, 15h00, 16h00, 17h00 Muséum d’histoire naturelle Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Saviez-vous qu’un hôtel particulier, une ancienne église et un palais Comtal se cachent au Muséum ? Venez découvrir l’architecture et la riche histoire de ces bâtiments.

Muséum d’histoire naturelle 43 Rue Jules Guitton, 49100 Angers, France Angers 49100 Maine-et-Loire Pays de la Loire 0241054850 https://www.angers.fr/vivre-a-angers/culture/culture-scientifique/museum-des-sciences-naturelles/le-museum-des-sciences-naturelles/index.html Hôtel construit entre 1805 et 1810 dans le style néo-classique, sur l’emplacement de l’ancienne église Saint-Michel-du-Tertre.
Saviez-vous qu’un hôtel particulier, une ancienne église et un palais Comtal se cachent au Muséum ? Venez découvrir l’architecture et la riche histoire de ces bâtiments.

©Musées d’Angers, David Riou

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