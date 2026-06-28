Visite flash architecture, Muséum d’histoire naturelle, Angers
dimanche 20 septembre 2026 · Muséum d'histoire naturelle · Angers
Informations pratiques
Visite flash architecture Dimanche 20 septembre, 15h00, 16h00, 17h00 Muséum d’histoire naturelle Maine-et-Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00
Saviez-vous qu’un hôtel particulier, une ancienne église et un palais Comtal se cachent au Muséum ? Venez découvrir l’architecture et la riche histoire de ces bâtiments.
Muséum d’histoire naturelle 43 Rue Jules Guitton, 49100 Angers, France Angers 49100 Maine-et-Loire Pays de la Loire 0241054850 https://www.angers.fr/vivre-a-angers/culture/culture-scientifique/museum-des-sciences-naturelles/le-museum-des-sciences-naturelles/index.html Hôtel construit entre 1805 et 1810 dans le style néo-classique, sur l’emplacement de l’ancienne église Saint-Michel-du-Tertre.
Saviez-vous qu’un hôtel particulier, une ancienne église et un palais Comtal se cachent au Muséum ? Venez découvrir l’architecture et la riche histoire de ces bâtiments.
©Musées d’Angers, David Riou
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