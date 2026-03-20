Visite flash : Art cinétique Musée des beaux-arts Rennes Dimanche 12 avril, 15h00 Ille-et-Vilaine

Gratuit

Venez découvrir les œuvres en mouvement au musée.

Venez découvrir les œuvres en mouvement au musée.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-04-12T15:00:00.000+02:00

Fin : 2026-04-12T15:30:00.000+02:00

1

02 23 62 17 45 mba-reservations@ville-rennes.fr https://mba.rennes.fr/

Musée des beaux-arts 20 Quai Emile Zola Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

