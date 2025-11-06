Visite flash : Art et nature Musée Quai Zola Rennes

Visite flash : Art et nature Musée Quai Zola Rennes Jeudi 6 novembre, 12h30 Ille-et-Vilaine

Découverte de la relation que l’homme entretient avec la nature.

**Entrez libres au Musée !** Cette activité est entièrement gratuite et sans réservation. Attention cependant : la participation se fera dans la limite des places disponibles.

Début : 2025-11-06T12:30:00.000+01:00

Fin : 2025-11-06T13:00:00.000+01:00

Musée Quai Zola 20 Quai Emile Zola – 35000 Rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine