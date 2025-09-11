Visite flash Art moderne et contemporain : entre inspiration et hommage Musée Quai Zola Rennes

Visite flash Art moderne et contemporain : entre inspiration et hommage Musée Quai Zola Rennes jeudi 11 septembre 2025.

Visite flash Art moderne et contemporain : entre inspiration et hommage Musée Quai Zola Rennes Jeudi 11 septembre, 12h30 Ille-et-Vilaine

Entrez libres au Musée ! Cette activité est entièrement gratuite et sans réservation. Attention cependant : la participation se fera dans la limite des places disponibles.

Entrez libres au Musée ! Cette activité est entièrement gratuite et sans réservation. Attention cependant : la participation se fera dans la limite des places disponibles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-09-11T12:30:00.000+02:00

Fin : 2025-09-11T13:00:00.000+02:00

1

https://mba.rennes.fr/fr/programmation/visite-flash-tout-public/visite-flash-art-moderne-et-contemporain-entre-inspiration-et-hommage

Musée Quai Zola 20 Quai Emile Zola – 35000 Rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine