Visite flash : artistes femmes Musée Quai Zola Rennes Samedi 15 novembre, 15h00 Ille-et-Vilaine
Découvrez une sélection d’œuvres réalisées par des artistes femmes.
**Entrez libres au Musée ! **Cette activité est entièrement gratuite et sans réservation. Attention cependant : la participation se fera dans la limite des places disponibles.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2025-11-15T15:00:00.000+01:00
Fin : 2025-11-15T15:30:00.000+01:00
https://mba.rennes.fr/fr/programmation/visite-flash-tout-public/visite-artistes-femmes-2
Musée Quai Zola 20 Quai Emile Zola – 35000 Rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine