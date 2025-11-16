Visite flash : artistes femmes Musée Quai Zola Rennes

Visite flash : artistes femmes Musée Quai Zola Rennes Dimanche 16 novembre, 15h00 Ille-et-Vilaine

Découvrez une sélection d’œuvres réalisées par des artistes femmes.

**Entrez libres au Musée ! **Cette activité est entièrement gratuite et sans réservation. Attention cependant : la participation se fera dans la limite des places disponibles.

https://mba.rennes.fr/fr/programmation/visite-flash-tout-public/visite-artistes-femmes-3

Musée Quai Zola 20 Quai Emile Zola – 35000 Rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine