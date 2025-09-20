Visite flash : Arto Quezako ? Musée des Beaux-Arts de Chambéry Chambéry

Début : 2025-09-20T17:00:00 – 2025-09-20T17:20:00

Fin : 2025-09-21T11:30:00 – 2025-09-21T11:50:00

20 minutes en compagnie de l’artothécaire, pour tout comprendre du rôle et du fonctionnement d’une artothèque !

Le musée des Beaux-Arts de Chambéry présente une collection d'une centaine de peintures, allant de la fin du Moyen Âge au début du XXe siècle. Le parcours chronologique vous emmène dans un voyage à travers l'histoire de l'art, dans lequel les œuvres italiennes du XIVe au XVIIIe siècles sont particulièrement représentées.

Chaque année, une à deux expositions temporaires et de nombreux événements vous sont proposés. Visites guidées, conférences, mais aussi ateliers enfants et familles, concerts, performances, nocturnes… Une riche programmation qui s’adresse à tous les publics !

Didier Gourbin / Musées de la Ville de Chambéry