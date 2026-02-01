Visite flash Atelier “Création de cartes postales” Rue de l’Homme de Bois Honfleur

Visite flash Atelier “Création de cartes postales”

Rue de l’Homme de Bois Musée Eugène Boudin Honfleur Calvados

Début : 2026-02-16 14:30:00

fin : 2026-02-16 16:30:00

2026-02-16

Visite flash Atelier “Création de cartes postales” au Musée Eugène Boudin. À l’occasion des vacances de février, le musée Eugène-Boudin vous ouvre ses portes pour accueillir petits et grands autour d’activités ludiques et créatives.

Lundi 16 février

De 14h30 à 16h30

Tout public, de 7 à 107 ans. Les enfants de -9 ans doivent être accompagnés d’un

adulte.

Au programme visites guidées immersives, et ateliers artistiques pour toute la famille !Linogravure, décoration de tote bags, création de cartes postales, tricot… il y en aura pour tous les goûts et tous les âges. Les plus petits (0-6 ans) ne sont pas oubliés avec des visites sensorielles et musicales spécialement conçues pour eux. .

Rue de l’Homme de Bois Musée Eugène Boudin Honfleur 14600 Calvados Normandie +33 2 31 89 54 00 dlefebvre@ville-honfleur.fr

English : Visite flash Atelier “Création de cartes postales”

Flash visit Postcard-making workshop at the Musée Eugène Boudin. For the February holidays, the Eugène Boudin Museum is opening its doors to welcome young and old for fun and creative activities.

