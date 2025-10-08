Visite-flash « Au chevet des plus faibles Adélaïde Hautval et Marie-Claude Vaillant-Couturier » TARBES Tarbes

Dans le cadre de l’exposition temporaire Les 31000. Femmes résistantes déportées , le musée de la Déportation et de la Résistance invite ses publics à plusieurs visites éclairs consacrées à une ou plusieurs femmes de ce convoi, parti de Romainville vers Auschwitz en janvier 1943.

Dans l’enfer concentrationnaire, la résistance survit, sous de nouvelles formes. Parmi les différentes actions, la protection au sein des blocks des plus affaiblis va être menée par plusieurs femmes déportées. En assistant les malades, en leur évitant l’assassinat programmé ou en refusant de se prêter aux pires exactions scientifiques, Marie-Claude Vaillant-Couturier et Adélaïde Hautval lutteront pour sauver d’autres vies.

English :

As part of the temporary exhibition « Les 31000. Femmes résistantes déportées », the Musée de la Déportation et de la Résistance invites visitors to take part in several lightning tours devoted to one or more women from this convoy, which left Romainville for Auschwitz in January 1943.

In the hell of the concentration camp, the Resistance survived in new ways. Among the various actions, the protection of the weakest in the blocks was carried out by several deported women. Marie-Claude Vaillant-Couturier and Adélaïde Hautval fought to save other lives by assisting the sick, saving them from planned murder and refusing to participate in the worst scientific exactions.

German :

Im Rahmen der Sonderausstellung « Les 31000. Deportierte Widerstandskämpferinnen » lädt das Musée de la Déportation et de la Résistance sein Publikum zu mehreren Blitzführungen ein, die einer oder mehreren Frauen dieses Konvois gewidmet sind, der im Januar 1943 von Romainville nach Auschwitz abfuhr.

In der Hölle des Konzentrationslagers überlebte der Widerstand in neuen Formen. Unter den verschiedenen Aktionen wurde der Schutz der Schwächsten in den Blocks von mehreren deportierten Frauen durchgeführt. Marie-Claude Vaillant-Couturier und Adélaïde Hautval kämpften, um andere Leben zu retten, indem sie Kranken halfen, sie vor der geplanten Ermordung bewahrten oder sich weigerten, die schlimmsten wissenschaftlichen Exzesse mitzumachen.

Italiano :

Nell’ambito della mostra temporanea « Les 31000. Donne della Resistenza deportate », il Musée de la Déportation et de la Résistance invita i visitatori a partecipare a una serie di visite lampo dedicate a una o più donne di questo convoglio, partito da Romainville per Auschwitz nel gennaio 1943.

Nell’inferno del campo di concentramento, la Resistenza sopravvisse in modi nuovi. Tra le varie azioni, la protezione dei più deboli nei blocchi fu portata avanti da alcune donne deportate. Marie-Claude Vaillant-Couturier e Adélaïde Hautval lottarono per salvare altre vite assistendo i malati, salvandoli da un omicidio pianificato e rifiutandosi di partecipare ai peggiori esperimenti scientifici.

Espanol :

En el marco de la exposición temporal « Les 31000. Mujeres deportadas de la Resistencia », el Museo de la Deportación y la Resistencia invita a los visitantes a participar en una serie de visitas relámpago dedicadas a una o varias de las mujeres de este convoy, que partió de Romainville con destino a Auschwitz en enero de 1943.

En el infierno del campo de concentración, la Resistencia sobrevivió de nuevas maneras. Entre las diversas acciones, la protección de los más débiles en los bloques fue llevada a cabo por varias mujeres deportadas. Marie-Claude Vaillant-Couturier y Adélaïde Hautval lucharon por salvar otras vidas asistiendo a los enfermos, salvándolos de asesinatos planificados y negándose a participar en los peores experimentos científicos.

