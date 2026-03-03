Visite flash au musée de la Chaussure Rue Bistour Romans-sur-Isère
Rue Bistour Musée de la Chaussure Romans-sur-Isère Drôme
Tarif : 4.5 – 4.5 – 7.5 EUR
Début : 2026-04-07 15:00:00
fin : 2026-04-09 15:30:00
2026-04-07 2026-04-09 2026-04-14 2026-04-16
Idéale pour une première découverte ou pour compléter une visite libre, la visite flash offre un éclairage clair, vivant et accessible sur l’histoire de la chaussure à travers les siècles et les continents. Compris dans le billet d’entrée
Rue Bistour Musée de la Chaussure Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 05 51 81 sruinaud@ville-romans26.fr
Ideal for first-time visitors or as a complement to a self-guided tour, the flash visit provides a clear, lively and accessible insight into the history of footwear through the centuries and across the continents. Included with admission
