Visite flash au Musée de la Cour d’Or Divinités gallo-romaines Musée de La Cour d’Or Metz
Visite flash au Musée de la Cour d’Or Divinités gallo-romaines Musée de La Cour d’Or Metz dimanche 10 mai 2026.
Visite flash au Musée de la Cour d’Or Divinités gallo-romaines
Musée de La Cour d’Or 2 Rue du Haut Poirier Metz Moselle
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-05-10 11:00:00
fin : 2026-05-10 11:20:00
Date(s) :
2026-05-10
Vous n’avez pas beaucoup de temps devant vous ? Vous souhaitez vous concentrer sur une seule partie du musée ? Les visites flash sont là pour vous ! Venez découvrir les divinités gallo-romaines dans cette visite flash !Tout public
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Musée de La Cour d’Or 2 Rue du Haut Poirier Metz 57000 Moselle Grand Est +33 3 57 88 38 83
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English :
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L’événement Visite flash au Musée de la Cour d’Or Divinités gallo-romaines Metz a été mis à jour le 2026-03-23 par AGENCE INSPIRE METZ
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