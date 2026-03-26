Visite flash au Musée de la Cour d’Or La vie quotidienne chez les Gallo-Romains Musée de La Cour d’Or Metz
Visite flash au Musée de la Cour d’Or La vie quotidienne chez les Gallo-Romains Musée de La Cour d’Or Metz dimanche 10 mai 2026.
Visite flash au Musée de la Cour d’Or La vie quotidienne chez les Gallo-Romains
Musée de La Cour d’Or 2 Rue du Haut Poirier Metz Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-05-10 10:30:00
fin : 2026-05-10 10:50:00
Date(s) :
2026-05-10
Quelle était la vie d’un Gallo-romain ? Venez le découvrir dans cette visite flash !Tout public
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Musée de La Cour d’Or 2 Rue du Haut Poirier Metz 57000 Moselle Grand Est +33 3 57 88 38 83
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English :
What was life like for a Gallo-Roman? Find out in this flash tour!
L’événement Visite flash au Musée de la Cour d’Or La vie quotidienne chez les Gallo-Romains Metz a été mis à jour le 2026-03-23 par AGENCE INSPIRE METZ
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