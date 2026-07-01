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Visite flash, au musée gallo-romain Route du Château Claracq

vendredi 24 juillet 2026 · Route du Château · Claracq

Visite flash, au musée gallo-romain Route du Château Claracq

Informations pratiques

Début
vendredi 24 juillet 2026
Fin
vendredi 24 juillet 2026
Heure de début
11:00:00
Lieu
Route du Château
Adresse
Musée gallo-romain
Ville
64330 Claracq
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
5 5 5 Tarif de base plein tarif

Claracq

Visite flash, au musée gallo-romain

Route du Château Musée gallo-romain Claracq Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 11:00:00
fin : 2026-07-24

Date(s) :
2026-07-24

Hortus découverte d’un jardin Antique. 30-40 minutes.   .

Route du Château Musée gallo-romain Claracq 64330 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 9 67 13 86 69  musee@cclb64.fr

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English : Visite flash, au musée gallo-romain

L’événement Visite flash, au musée gallo-romain Claracq a été mis à jour le 2026-07-04 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran

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