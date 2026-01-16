Visite flash au Musée Hommage à Brigitte Bardot Rue Bistour Romans-sur-Isère
Visite flash au Musée Hommage à Brigitte Bardot Rue Bistour Romans-sur-Isère mercredi 11 février 2026.
Visite flash au Musée Hommage à Brigitte Bardot
Rue Bistour Le Musée de la Chaussure Romans-sur-Isère Drôme
Début : 2026-02-11 15:00:00
fin : 2026-02-18 15:30:00
2026-02-11 2026-02-13 2026-02-18 2026-02-20
Le temps d’une visite flash (20 min), plongez dans l’univers de Brigitte Bardot, icône absolue de la mode.
Compris dans le billet d’entrée au musée selon tarif en vigueur.
Rue Bistour Le Musée de la Chaussure Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 05 51 86 publicsmusee@ville-romans26.fr
English : Visite flash au Musée Hommage à Brigitte Bardot
Immerse yourself in the world of fashion icon Brigitte Bardot during a 20-minute flash visit.
Included in museum admission at current rate.
