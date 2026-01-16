Visite flash au Musée Hommage à Brigitte Bardot Rue Bistour Romans-sur-Isère

Visite flash au Musée Hommage à Brigitte Bardot

Rue Bistour Le Musée de la Chaussure Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-11 15:00:00

fin : 2026-02-18 15:30:00

Date(s) :

2026-02-11 2026-02-13 2026-02-18 2026-02-20

Le temps d’une visite flash (20 min), plongez dans l’univers de Brigitte Bardot, icône absolue de la mode.

Compris dans le billet d’entrée au musée selon tarif en vigueur.

.

Rue Bistour Le Musée de la Chaussure Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 05 51 86 publicsmusee@ville-romans26.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Visite flash au Musée Hommage à Brigitte Bardot

Immerse yourself in the world of fashion icon Brigitte Bardot during a 20-minute flash visit.

Included in museum admission at current rate.

L’événement Visite flash au Musée Hommage à Brigitte Bardot Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-01-16 par Valence Romans Tourisme