MUSÉE DE L’AURIGNACIEN Avenue Benabarre Aurignac Haute-Garonne
Tarif : 4 – 4 – EUR
4
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-24 16:00:00
fin : 2025-12-31 16:30:00
Date(s) :
2025-12-24 2025-12-31
Le musée de l’Aurignacien vous propose une visite toute courte.
Vous manquez un peu de temps ?
Le musée de l’Aurignacien s’adapte à vous et vous propose une visite sur mesure de 30 minutes.
Idéale après la balade jusqu’à l’abri sous roche de Rode, là où tout à commencé…
Pour tout public 4 .
MUSÉE DE L’AURIGNACIEN Avenue Benabarre Aurignac 31420 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 90 90 72 accueil@musee-aurignacien.com
English :
The Aurignacian Museum offers you a very short visit.
