MUSÉE DE L'AURIGNACIEN Avenue Benabarre Aurignac Haute-Garonne

2025-12-24 16:00:00

2025-12-31 16:30:00

2025-12-24 2025-12-31

Le musée de l’Aurignacien vous propose une visite toute courte.

Vous manquez un peu de temps ?

Le musée de l’Aurignacien s’adapte à vous et vous propose une visite sur mesure de 30 minutes.

Idéale après la balade jusqu’à l’abri sous roche de Rode, là où tout à commencé…

Pour tout public.

MUSÉE DE L’AURIGNACIEN Avenue Benabarre Aurignac 31420 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 90 90 72 accueil@musee-aurignacien.com

English :

The Aurignacian Museum offers you a very short visit.

