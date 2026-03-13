Visite flash autour des marbres à Ilhet ILHET Ilhet

Visite flash autour des marbres à Ilhet

ILHET Devant l’Atelier des Marbres Ilhet Hautes-Pyrénées

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-16 14:00:00

fin : 2026-04-16 15:00:00

Date(s) :

2026-04-16

Au cours d’une visite flash entre l’Atelier des Marbres et le village, découverte de l’histoire des marbres d’Ilhet.

Possibilité de poursuivre par un atelier artistique avec l’artiste plasticienne Sorane Rotellini Venez découvrir le minéral au travers d’une expérience immersive.

Renseignements et réservation pour cet atelier artistique au 06 73 78 17 78 (15h-18h 50 €) .

ILHET Devant l’Atelier des Marbres Ilhet 65410 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 42 17 66 31 pah@aure-louron.fr

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English :

Discover the history of the Ilhet marbles on a flash visit between the Atelier des Marbres and the village.

L’événement Visite flash autour des marbres à Ilhet Ilhet a été mis à jour le 2026-03-13 par Pays d’art et d’histoire des vallées d’Aure et du Louron|CDT65