Office de Tourisme et des Congrès de Caen la mer 12 Place Saint-Pierre Caen Calvados

Début : 2025-09-20 11:00:00

fin : 2025-09-20 12:00:00

2025-09-20

1000 ans d’histoire en moins d’une heure !

Une visite-guidée éclair qui prend tout le temps nécessaire de vous raconter la ville millénaire. Moins d’une heure de balade au départ de l’office de tourisme en passant par la château tout neuf, le quartier du Vaugueux jusqu’aux abords du port de plaisance . Un portrait actuel et vivant de la ville de Caen. Une visite légère et décontractée. .

Office de Tourisme et des Congrès de Caen la mer 12 Place Saint-Pierre Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 27 14 14 info@caenlamer-tourisme.fr

English : Visite flash « Caen à toute vitesse »

1000 years of history in less than an hour!

A lightning tour that takes all the time needed to tell you all about this thousand-year-old city. As light and relaxed as a summer’s day.

German : Visite flash « Caen à toute vitesse »

1000 Jahre Geschichte in weniger als einer Stunde!

Eine Blitzführung, die sich alle Zeit der Welt nimmt, um Ihnen von der tausendjährigen Stadt zu erzählen. Eine leichte und lockere Führung wie an einem Sommertag.

Italiano :

1000 anni di storia in meno di un’ora!

Una visita lampo che si prende tutto il tempo necessario per raccontare questa città millenaria. È leggero e rilassato come un giorno d’estate.

Espanol :

¡1000 años de historia en menos de una hora!

Una visita relámpago que se toma todo el tiempo que necesita para contarle todo sobre esta ciudad milenaria. Es tan ligero y relajado como un día de verano.

