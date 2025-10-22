Visite flash Caen à toute vitesse | RDV Découverte Office de Tourisme et des Congrès de Caen la mer Caen

Office de Tourisme et des Congrès de Caen la mer 12 Place Saint-Pierre Caen Calvados

Début : 2025-10-22 15:00:00

fin : 2025-12-10 16:00:00

2025-10-22 2025-10-29 2025-12-10

1000 ans d’histoire en moins d’une heure ! Une visite-guidée éclair qui prend tout le temps nécessaire de vous raconter la ville Millénaire. Moins d’une heure de balade au départ de l’Office de Tourisme en passant par le Château tout neuf, le quartier du Vaugueux jusqu’aux abords du port de plaisance. Un portrait actuel et vivant de la ville de Caen. Une visite légère et décontractée comme un jour d’été.

Une visite menée par Valentin Aubry.

Informations pratiques

Le nombre de places étant limité, la réservation est indispensable. Aucune billetterie sur place le jour de la visite, paiement obligatoire à la réservation.

La billetterie ouvre le 16 octobre 2025, en ligne et dans les bureaux d’informations touristiques de Caen et Ouistreham. .

Office de Tourisme et des Congrès de Caen la mer 12 Place Saint-Pierre Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 27 14 14 info@caenlamer-tourisme.fr

English : Visite flash Caen à toute vitesse | RDV Découverte

1000 years of history in less than an hour! A lightning tour that takes all the time needed to tell you all about the Millénaire town. Less than an hour’s stroll from the Tourist Office, taking in the brand-new Château, the Vaugueux district and the harbour.

German : Visite flash Caen à toute vitesse | RDV Découverte

1000 Jahre Geschichte in weniger als einer Stunde! Eine Blitz-Führung, die sich alle Zeit der Welt nimmt, um Ihnen die Millenniumsstadt zu erzählen. Der Spaziergang dauert weniger als eine Stunde und beginnt am Fremdenverkehrsamt. Er führt Sie durch das brandneue Schloss, das Viertel Vaugueux bis hin zur Umgebung des Hafens.

Italiano :

1000 anni di storia in meno di un’ora! Una visita lampo che si prende tutto il tempo necessario per raccontarvi la città del millennio. A meno di un’ora di cammino dall’Ufficio del Turismo, si possono visitare il nuovissimo Castello, il quartiere Vaugueux e il porto.

Espanol :

¡1000 años de historia en menos de una hora! Una visita relámpago que se toma todo el tiempo necesario para contarle todo sobre la Ciudad Milenaria. A menos de una hora a pie de la Oficina de Turismo, podrá visitar el flamante castillo, el barrio de Vaugueux y el puerto.

