Visite flash – Centre historique Centre historique Dreux

Visite flash – Centre historique Centre historique Dreux samedi 20 septembre 2025.

Visite flash – Centre historique 20 et 21 septembre Centre historique Eure-et-Loir

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T19:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Arpentez le centre historique et allez à la rencontre des étudiants de l’école du Louvre qui vous raconteront l’histoire des sites patrimoniaux.

Centre historique Rue Philidor 28100 Dreux Dreux 28100 Centre-Ville Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

Arpentez le centre historique et allez à la rencontre des étudiants de l’école du Louvre qui vous raconteront l’histoire des sites patrimoniaux.

Musée d’Art et d’Histoire de Dreux