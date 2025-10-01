Visite flash « Charlotte Delbo, de plumes et de luttes » TARBES Tarbes

TARBES 63 rue Georges Lassalle Tarbes Hautes-Pyrénées

Dans le cadre de l’exposition temporaire Les 31000. Femmes résistantes déportées , le musée de la Déportation et de la Résistance invite ses publics à plusieurs visites éclairs consacrées à une ou plusieurs femmes de ce convoi, parti de Romainville vers Auschwitz en janvier 1943.

Survivante, Charlotte Delbo portera la mémoire de ses compagnes déportées dans les années d’après-guerre. Autrice prolifique, ces ouvrages abordent le souvenir de la déportation sous différents angles, de l’onirique aux portraits de femmes, en passant par les témoignages.

Réservation fortement conseillée

TARBES 63 rue Georges Lassalle Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 51 11 60 musee.deportation@mairie-tarbes.fr

English :

As part of the temporary exhibition « Les 31000. Femmes résistantes déportées », the Musée de la Déportation et de la Résistance invites visitors to take part in several lightning tours devoted to one or more women from this convoy, which left Romainville for Auschwitz in January 1943.

As a survivor, Charlotte Delbo carried the memory of her fellow deportees into the post-war years. A prolific author, these works approach the memory of the deportation from a variety of angles, from the dreamlike to portraits of women and personal accounts.

Reservations strongly recommended

German :

Im Rahmen der Sonderausstellung « Les 31000. Deportierte Widerstandskämpferinnen » lädt das Musée de la Déportation et de la Résistance sein Publikum zu mehreren Blitzführungen ein, die einer oder mehreren Frauen dieses Konvois gewidmet sind, der im Januar 1943 von Romainville nach Auschwitz abfuhr.

Die Überlebende Charlotte Delbo trug in den Nachkriegsjahren die Erinnerung an ihre deportierten Mitstreiterinnen weiter. Als produktive Autorin thematisiert sie die Erinnerung an die Deportation aus verschiedenen Blickwinkeln, von Traumbildern über Frauenporträts bis hin zu Zeugenaussagen.

Reservierung dringend empfohlen

Italiano :

Nell’ambito della mostra temporanea « Les 31000. Donne della Resistenza deportate », il Musée de la Déportation et de la Résistance invita i visitatori a partecipare a una serie di visite lampo dedicate a una o più donne di questo convoglio, partito da Romainville per Auschwitz nel gennaio 1943.

Come sopravvissuta, Charlotte Delbo avrebbe portato la memoria delle sue compagne di deportazione nel dopoguerra. Autrice prolifica, le sue opere affrontano la memoria della deportazione da diversi punti di vista, dall’onirico ai ritratti di donne e alle testimonianze personali.

Si consiglia vivamente di prenotare

Espanol :

En el marco de la exposición temporal « Les 31000. Mujeres deportadas de la Resistencia », el Museo de la Deportación y la Resistencia invita a los visitantes a participar en una serie de visitas relámpago dedicadas a una o varias de las mujeres de este convoy, que partió de Romainville con destino a Auschwitz en enero de 1943.

Como superviviente, Charlotte Delbo llevaría la memoria de sus compañeras deportadas a los años de posguerra. Autora prolífica, sus obras abordan la memoria de la deportación desde diversos ángulos, desde lo onírico hasta los retratos de mujeres y los relatos personales.

Se recomienda reservar

