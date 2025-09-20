Visite flash Château de Sainte-Suzanne Sainte-Suzanne-et-Chammes
Visite flash Château de Sainte-Suzanne Sainte-Suzanne-et-Chammes samedi 20 septembre 2025.
Visite flash 20 et 21 septembre Château de Sainte-Suzanne Mayenne
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T18:00:00
Fin : 2025-09-21T10:30:00 – 2025-09-21T18:00:00
Toutes les 30 minutes les guides du château de Sainte-Suzanne vous invitent à découvrir ou redécouvrir le site à l’occasion de visites flash aux thématiques variées.
Château de Sainte-Suzanne 9 rue Fouquet de la varenne 53270 Sainte-suzanne-et-chammes Sainte-Suzanne-et-Chammes 53270 Sainte-Suzanne Mayenne Pays de la Loire
Journées européennes du patrimoine 2025
© Château de Sainte-Suzanne / CD53