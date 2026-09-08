Informations pratiques

Port-Louis

Visite Flash » Citadelle secrète »

Citadelle de Port-Louis Avenue du Fort de l’Aigle Port-Louis Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-05 15:00:00

fin : 2026-11-05 15:30:00

Date(s) :

2026-11-05 2026-11-12 2026-11-19

Pendant l’hiver, remontez le temps et revivez les 400 ans d’histoire de la citadelle, grâce à un circuit qui vous fera découvrir ce site exceptionnel. Des salles habituellement fermées vous sont ouvertes ! .

Citadelle de Port-Louis Avenue du Fort de l’Aigle Port-Louis 56290 Morbihan Bretagne +33 2 97 82 56 72

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English :

L’événement Visite Flash » Citadelle secrète » Port-Louis a été mis à jour le 2026-09-08 par ADT 56