Visite flash : Claire Tabouret Musée Quai Zola Rennes Dimanche 14 septembre, 15h00 Ille-et-Vilaine

Découvrez les œuvres de l’exposition Claire Tabouret. Entre la mémoire et l’oubli sous un nouvel angle avec vos sens et votre imagination. Autant d’expériences qui invitent à prendre son temps et à…

Cette visite est gratuite, mais nécessite d’achater un billet à l’accueil du musée pour accèder à l’exposition qui est payante (gratuit pour certains publics — toutes les infos sont disponibles sur la page dédiée à l’expo sur notre site).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-09-14T15:00:00.000+02:00

Fin : 2025-09-14T15:30:00.000+02:00

https://mba.rennes.fr/fr/programmation/visite-flash-tout-public/visite-flash-claire-tabouret-3

Musée Quai Zola 20 Quai Emile Zola – 35000 Rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine