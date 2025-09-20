Visite flash « Claudel-Rodin » Musée des beaux-arts de Calais Calais

Visite flash « Claudel-Rodin » Musée des beaux-arts de Calais Calais samedi 20 septembre 2025.

Visite flash « Claudel-Rodin » 20 et 21 septembre Musée des beaux-arts de Calais Pas-de-Calais

Visite gratuite. Durée 30 min environ.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T15:30:00

Fin : 2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T16:30:00

En 1884, à dix-neuf ans, Camille Claudel entre dans l’atelier de Rodin. Elle devient son assistante, sa maîtresse, son modèle et sa muse. Les deux artistes entament une relation fusionnelle et tourmentée pendant près de dix ans qui les marquera à jamais. Ils partagent ateliers et modèles, travaillent en harmonie et s’influencent l’un l’autre. Focus sur leur influence respective et sur l’œuvre « Buste de Camille Claudel » sculpté par Rodin en 1884.

Musée des beaux-arts de Calais 25 Rue Richelieu, 62100 Calais, France Calais 62100 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33321464840 http://www.mba.calais.fr https://www.facebook.com/mbacalais;https://www.instagram.com/mba_calais/ Parking gratuit

En 1884, à dix-neuf ans, Camille Claudel entre dans l’atelier de Rodin. Elle devient son assistante, sa maîtresse, son modèle et sa muse. Les deux artistes entament une relation fusionnelle et près à…

musée des beaux-arts