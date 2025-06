Visite flash contée « Le premier été de Rosie » Muséum d’Histoire Naturelle Marseille 4e Arrondissement 8 juillet 2025 07:00

Visite flash contée au Muséum d’Histoire Naturelle de Marseille (MHNM).Enfants

La 6e édition de « L’Été Marseillais » proposée par la Ville de Marseille est encore plus riche en évènements et rendez-vous phares ouverts à toutes et à tous et gratuit ! Une offre festive, culturelle et sportive gratuite à la portée de toutes et tous.



Rosie s’ennuie sur son îlot.



Patience… Son premier vol approche.



Envolez-vous avec elle pour voyage initiatique autour de la Méditerranée.



• La visite contée est destinée aux enfants entre 3 et 6 ans accompagnés d’un adulte.

• 10 enfants maximum

• Durée 45 min

• Inscription obligatoire sur le site de l’Été Marseillais .

Muséum d’Histoire Naturelle Boulevard Philippon

Marseille 4e Arrondissement 13004 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Flash visit to the Marseille Natural History Museum (MHNM).

German :

Erzählte Flash-Tour im Muséum d’Histoire Naturelle de Marseille (MHNM).

Italiano :

Visita lampo al Museo di Storia Naturale di Marsiglia (MHNM).

Espanol :

Visita relámpago al Museo de Historia Natural de Marsella (MHNM).

