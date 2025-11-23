Visite flash : Copistes, à vos crayons ! Musée Quai Zola Rennes

Pour annoncer la prochaine exposition du musée, les dessinateurs amateurs ou confirmés sont invités à l’art de la copie dans la salle dédiée au 19e siècle.

Entrez libres au Musée ! Cette activité est entièrement gratuite et sans réservation. Attention cependant : la participation se fera dans la limite des places disponibles.

Début : 2025-11-23T16:00:00.000+01:00

Fin : 2025-11-23T16:30:00.000+01:00

https://mba.rennes.fr/fr/programmation/visite-flash-tout-public/visite-flash-copistes-a-vos-crayons-1

Musée Quai Zola 20 Quai Emile Zola – 35000 Rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine