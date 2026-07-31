Informations pratiques

Cadaujac

Visite flash, « Corps à Corps » dans le cadre d’Octobre Rose

Micro-folie, Salle des fêtes Chemin du Château Cadaujac Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-14 15:00:00

fin : 2026-10-14

Date(s) :

2026-10-14

À l’occasion d’Octobre Rose, découvrez plusieurs artistes qui ont marqué l’histoire de l’art du XXe siècle par leur regard sur le corps : un corps qui se répare, se réinvente, s’affirme et investit l’espace public.

À travers les œuvres de Frida Kahlo, Louise Bourgeois, Ana Mendieta, Niki de Saint Phalle, et d’autres artistes, cette visite propose une découverte sensible de pratiques artistiques engagées. Venez explorer les multiples façons dont les artistes ont fait du corps une matière de création et d’émancipation. .

Micro-folie, Salle des fêtes Chemin du Château Cadaujac 33140 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 40 98 05 37

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Visite flash, « Corps à Corps » dans le cadre d’Octobre Rose

L’événement Visite flash, « Corps à Corps » dans le cadre d’Octobre Rose Cadaujac a été mis à jour le 2026-09-08 par Sud Bordeaux Tourisme