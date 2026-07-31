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Visite flash, « Corps à Corps » dans le cadre d’Octobre Rose Micro-folie, Salle des fêtes Cadaujac

mercredi 14 octobre 2026 · Micro-folie, Salle des fêtes · Cadaujac

Visite flash, « Corps à Corps » dans le cadre d’Octobre Rose Micro-folie, Salle des fêtes Cadaujac

Informations pratiques

Début
mercredi 14 octobre 2026
Fin
mercredi 14 octobre 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
Micro-folie, Salle des fêtes
Adresse
Chemin du Château
Ville
33140 Cadaujac
Département
Gironde
Tarif

Cadaujac

Visite flash, « Corps à Corps » dans le cadre d’Octobre Rose

Micro-folie, Salle des fêtes Chemin du Château Cadaujac Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-14 15:00:00
fin : 2026-10-14

Date(s) :
2026-10-14

À l’occasion d’Octobre Rose, découvrez plusieurs artistes qui ont marqué l’histoire de l’art du XXe siècle par leur regard sur le corps : un corps qui se répare, se réinvente, s’affirme et investit l’espace public.
À travers les œuvres de Frida Kahlo, Louise Bourgeois, Ana Mendieta, Niki de Saint Phalle, et d’autres artistes, cette visite propose une découverte sensible de pratiques artistiques engagées. Venez explorer les multiples façons dont les artistes ont fait du corps une matière de création et d’émancipation.   .

Micro-folie, Salle des fêtes Chemin du Château Cadaujac 33140 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 40 98 05 37 

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English : Visite flash, « Corps à Corps » dans le cadre d’Octobre Rose

L’événement Visite flash, « Corps à Corps » dans le cadre d’Octobre Rose Cadaujac a été mis à jour le 2026-09-08 par Sud Bordeaux Tourisme

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