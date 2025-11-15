Visite flash Coup de cœur sur les collections Franz Schrader la montagne sublimée Château Fort Musée Pyrénéen Lourdes

Visite flash Coup de cœur sur les collections Franz Schrader la montagne sublimée

Château Fort Musée Pyrénéen 25 Rue du Fort Lourdes Hautes-Pyrénées

Début : 2025-11-15 14:30:00

fin : 2025-11-15

2025-11-15

Visites flash au Château Fort Musée Pyrénéen de Lourdes les samedis 15 et 29 novembre 2025 à 14h30 ! Le thème du mois de novembre Franz Schrader, la montagne sublimée du point de vue artistique.

Pyrénéiste, scientifique, artiste autodidacte, autant de qualificatifs pour caractériser Franz Schrader. Ses congés dédiés à la découverte de la montagne, alliés à sa maîtrise croissante du dessin pris sur le vif et à l’attention qu’il porte de plus en plus à la lumière et aux articulations complexes des massifs, modifient au fil des décennies ses créations. De l’aquarelle à la peinture à huile, son obsession reste la représentation du paysage tel qu’il apparaît, par le beau, dire le vrai .

Deux samedis pour découvrir l’artiste aux multiples regards.

Durée de la médiation 30 minutes.

Le billet d’entrée au château donne droit à la médiation.

Château Fort Musée Pyrénéen 25 Rue du Fort Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 42 37 37 chateaufort.museepyreneen@ville-lourdes.fr

English :

Flash visits to the Château Fort Musée Pyrénéen in Lourdes on Saturdays November 15 and 29, 2025 at 2.30pm! November’s theme: Franz Schrader, the mountain sublimated from an artistic point of view.

Pyrenean, scientist, self-taught artist these are just some of the words that describe Franz Schrader. The time he spends exploring the mountains, combined with his growing mastery of life drawing and his increasing attention to light and the complex structure of the mountain ranges, have shaped his creations over the decades. From watercolor to oil paint, his obsession remains the representation of the landscape as it appears, through beauty, to tell the truth .

Two Saturdays to discover this multi-faceted artist.

Duration: 30 minutes.

Admission to the château includes the mediation.

German :

Blitzführungen im Château Fort Musée Pyrénéen in Lourdes an den Samstagen 15. und 29. November 2025 um 14:30 Uhr! Das Thema des Monats November: Franz Schrader, die Berge aus künstlerischer Sicht sublimiert.

Pyrenäenforscher, Wissenschaftler, autodidaktischer Künstler so viele Bezeichnungen, um Franz Schrader zu charakterisieren. Seine Urlaube, die er der Entdeckung der Berge widmete, in Verbindung mit seiner wachsenden Beherrschung der Schnappschusszeichnung und der zunehmenden Aufmerksamkeit, die er dem Licht und der komplexen Gliederung der Bergmassive schenkte, veränderten im Laufe der Jahrzehnte seine Kreationen. Vom Aquarell bis zur Ölmalerei, seine Obsession bleibt die Darstellung der Landschaft, so wie sie erscheint, durch das Schöne das Wahre sagen .

Zwei Samstage, um den Künstler mit den vielen Blicken zu entdecken.

Dauer der Vermittlung: 30 Minuten.

Die Eintrittskarte für das Schloss berechtigt zur Teilnahme an der Vermittlung.

Italiano :

Visite lampo al Château Fort Musée Pyrénéen di Lourdes i sabati 15 e 29 novembre 2025 alle 14.30! Tema di novembre: Franz Schrader, la montagna sublimata dal punto di vista artistico.

Franz Schrader può essere definito un pirenaico, uno scienziato e un artista autodidatta. Le sue vacanze alla scoperta delle montagne, unite alla crescente padronanza del disegno dal vero e all’attenzione sempre maggiore per la luce e la complessa struttura delle catene montuose, hanno modificato le sue creazioni nel corso dei decenni. Dall’acquerello alla pittura a olio, la sua ossessione rimane la rappresentazione del paesaggio così come appare, attraverso la bellezza, per dire la verità .

Due sabati per scoprire le molteplici sfaccettature dell’artista.

Durata: 30 minuti.

L’ingresso al castello dà diritto a una visita guidata.

Espanol :

¡Visitas flash al Château Fort Musée Pyrénéen de Lourdes los sábados 15 y 29 de noviembre de 2025 a las 14.30 h! Tema del mes de noviembre: Franz Schrader, la montaña sublimada desde el punto de vista artístico.

Franz Schrader puede describirse como pirenaico, científico y artista autodidacta. Sus vacaciones dedicadas al descubrimiento de la montaña, combinadas con su creciente dominio del dibujo al natural y su atención cada vez mayor a la luz y a la compleja estructura de las cordilleras, han modificado sus creaciones a lo largo de las décadas. De la acuarela al óleo, su obsesión sigue siendo la representación del paisaje tal como aparece, a través de la belleza, para decir la verdad .

Dos sábados para descubrir las múltiples facetas del artista.

Duración: 30 minutos.

La entrada al castillo da derecho a una visita guiada.

