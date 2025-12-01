Visite flash Coup de cœur sur les collections regards croisés trois visions artistiques de la montagne Château fort Musée Pyrénéen Lourdes

Visite flash Coup de cœur sur les collections regards croisés trois visions artistiques de la montagne

Château fort Musée Pyrénéen 25 Rue du Fort Lourdes Hautes-Pyrénées

Début : 2025-12-27 14:30:00

fin : 2025-12-27 15:00:00

2025-12-27

Visite flash Coup de cœur sur les collections Regards croisés trois visions artistiques de la montagne.

Majestueuse, mystérieuse ou apaisante, la montagne inspire les artistes depuis des siècles. Peinte, photographiée ou sculptée, elle se transforme selon le regard de chacun refuge spirituel pour les romantiques, terrain d’aventure pour les modernes, ou encore symbole de la force et de la fragilité de la nature dans l’art

contemporain.

À l’occasion d’une visite de 30 minutes, découvrez trois regards singuliers, issus de différentes périodes de l’Histoire et portés sur cet univers fascinant celui de Franz Schrader (1844-1924), explorateur et peintre des sommets ; celui d’Hélène Saule-Sorbé (1956), qui en révèle la mémoire et la poésie ; et plus particulièrement celui de Christine Deknuydt (1967- 2000), dont l’approche contemporaine interroge notre

lien à la nature.

Durée de la médiation 30 minutes.

Le droit d’entrée au musée donne accès à la médiation.

Renseignements au 05 62 42 37 37.

Château fort Musée Pyrénéen 25 Rue du Fort Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 42 37 37

English :

Flash visit Focus on the collections: Regards croisés: three artistic visions of the mountains.

Majestic, mysterious or soothing, mountains have inspired artists for centuries. Whether painted, photographed or sculpted, the mountain is transformed according to each artist?s vision: a spiritual refuge for romantics, an adventure playground for modernists, or a symbol of the strength and fragility of nature in contemporary art

art.

During this 30-minute tour, discover three singular views of this fascinating universe from different periods of history: that of Franz Schrader (1844-1924), explorer and painter of the summits; that of Hélène Saule-Sorbé (1956), who reveals its memory and poetry; and, more particularly, that of Christine Deknuydt (1967-2000), whose contemporary approach questions our relationship with nature

to nature.

Duration: 30 minutes.

Admission to the museum includes access to the mediation.

Information on 05 62 42 37 37.

