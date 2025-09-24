Visite-flash « Danielle Casanova » TARBES Tarbes

Dans le cadre de l’exposition temporaire Les 31000. Femmes résistantes déportées , le musée de la Déportation et de la Résistance invite ses publics à plusieurs visites éclairs consacrées à une ou plusieurs femmes de ce convoi, parti de Romainville vers Auschwitz en janvier 1943.

L’une d’entre elles, Danielle Casanova, militante communiste ne survivra pas à la déportation. Danielle Casanova deviendra après-guerre le symbole de la résistance féminine et sera hissée au rang d’une icône-martyr.

TARBES 63 rue Georges Lassalle Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 51 11 60 musee.deportation@mairie-tarbes.fr

English :

As part of the temporary exhibition « Les 31000. Femmes résistantes déportées », the Musée de la Déportation et de la Résistance invites visitors to take part in several lightning tours devoted to one or more women from this convoy, which left Romainville for Auschwitz in January 1943.

One of them, Danielle Casanova, a Communist activist, did not survive deportation. After the war, Danielle Casanova became a symbol of female resistance and was elevated to the status of a martyr-icon.

Reservations recommended

German :

Im Rahmen der Sonderausstellung « Les 31000. Deportierte Widerstandskämpferinnen » lädt das Musée de la Déportation et de la Résistance sein Publikum zu mehreren Blitzführungen ein, die einer oder mehreren Frauen dieses Konvois gewidmet sind, der im Januar 1943 von Romainville nach Auschwitz abfuhr.

Eine von ihnen, Danielle Casanova, eine kommunistische Aktivistin, überlebte die Deportation nicht. Danielle Casanova wurde in der Nachkriegszeit zum Symbol des weiblichen Widerstands und zur Märtyrer-Ikone.

Reservierung empfohlen

Italiano :

Nell’ambito della mostra temporanea « Les 31000. Donne della Resistenza deportate », il Musée de la Déportation et de la Résistance invita i visitatori a partecipare a una serie di visite lampo dedicate a una o più donne di questo convoglio, partito da Romainville per Auschwitz nel gennaio 1943.

Una di loro, Danielle Casanova, attivista comunista, non sopravvisse alla deportazione. Dopo la guerra, Danielle Casanova divenne il simbolo della resistenza femminile e fu elevata al rango di icona-martire.

Prenotazione consigliata

Espanol :

En el marco de la exposición temporal « Les 31000. Mujeres deportadas de la Resistencia », el Museo de la Deportación y la Resistencia invita a los visitantes a participar en una serie de visitas relámpago dedicadas a una o varias de las mujeres de este convoy, que partió de Romainville con destino a Auschwitz en enero de 1943.

Una de ellas, Danielle Casanova, militante comunista, no sobrevivió a la deportación. Después de la guerra, Danielle Casanova se convirtió en el símbolo de la resistencia femenina y fue elevada al rango de icono-mártir.

Reserva recomendada

