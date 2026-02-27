Visite-flash Dans les pas de la 1ére moitié du XXème siècle Journées Européennes des Métiers d’Art Rue Bistour Romans-sur-Isère

Visite-flash Dans les pas de la 1ére moitié du XXème siècle Journées Européennes des Métiers d’Art

Rue Bistour Le Musée de la Chaussure Romans-sur-Isère Drôme

Début : 2026-04-11

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11 2026-04-12

Dans le cadre des Journées Européennes des métiers d’art, le Musée de la Chaussure vous propose des visites flash gratuites sur le thème Dans les pas de la 1ére moitié du XXème siècle .

Rue Bistour Le Musée de la Chaussure Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 05 51 81 musee@ville-romans26.fr

English : Visite-flash Dans les pas de la 1ére moitié du XXème siècle Journées Européennes des Métiers d’Art

As part of the Journées Européennes des métiers d’art, the Musée de la Chaussure is offering free flash visits on the theme: In the footsteps of the 1st half of the 20th century .

