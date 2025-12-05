Visite Flash de décembre l’Abbé Deschamps, un chanoine et un ballon rond ! Place de la Préfecture Auxerre

Yonne

2025-12-05 12:30:00

2025-12-05 13:00:00

2025-12-05

Il était une fois un curé et un ballon rond, un homme de Dieu voulant canaliser l'énergie débordante de la jeunesse auxerroise, à travers le sport. Venez découvrir le mythe fondateur de l'AJA, à travers l'histoire d' Ernest-Théodore Valentin Deschamps à l'occasion des 120 ans de la création du club. Visite de 30mn gratuite, rdv sur le parvis de la cathédrale.

Place de la Préfecture Parvis de la Cathédrale
Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

