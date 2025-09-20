Visite flash de la maison des Orphelins Maisons des Orphelins Dole

Visite flash de la maison des Orphelins Maisons des Orphelins Dole samedi 20 septembre 2025.

Visite flash de la maison des Orphelins 20 et 21 septembre Maisons des Orphelins Jura

Inscription sur place.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T12:00:00

Fondée à la fin du XVIIe siècle pour accueillir des orphelins, cette institution, qui poursuit sa vocation d’assistance, accueille aujourd’hui des personnes en situation de handicap mental. Plongez dans ce patrimoine humain et architectural exceptionnel à l’occasion des Journées européennes du patrimoine.

Des départs de visites sont prévus samedi à 15h, 15h30, 16h, 16h30 et 17h, et dimanche à 10h, 10h30, 11h et 11h30.

Maisons des Orphelins 27 rue Pasteur, 39100 Dole Dole 39100 Azans Jura Bourgogne-Franche-Comté 03 84 69 08 50 Fondée en 1691, la Maison des Orphelins avait pour vocation d’aider les plus fragiles. Réunissant à l’origine trois espaces distincts, un couvent, un collège et un hôtel particulier, l’institution qui abritait alors 18 jeunes garçons orphelins tenait une place centrale dans l’histoire sociale de la ville de Dole. Aujourd’hui, l’actuel projet de restauration entend réaffirmer cette vocation historique en réhabilitant le site pour qu’il redevienne un « lieu de vie » au cœur de la cité. Les vastes bâtiments des XVIIe et XVIIIe siècles, classés au titre des Monuments historiques, se dressent actuellement au centre du secteur sauvegardé labellisé « Site patrimonial remarquable ».

© Ville de Dole