Visite Flash de la Maison Sentex Office de Tourisme Landes-Chalosse Saint-Sever

Nous vous proposons de vous faire découvrir la Maison Sentex mais en version Flash. En 30 minutes chrono, suivez notre guide pour une visite privilège de ce trésor antique !

Sur réservation 10 personnes maximum.

Rdv à l’Office de Tourisme.

English :

We’d like to take you on a Flash tour of Maison Sentex. In 30 minutes, follow our guide for a privileged tour of this ancient treasure!

Reservations required: 10 people maximum.

Meeting point at the Tourist Office.

