Visite flash de la salle à l’italienne du Théâtre Monsigny Théâtre Monsigny Boulogne-sur-Mer

Visite flash de la salle à l’italienne du Théâtre Monsigny Samedi 20 septembre, 14h00 Théâtre Monsigny Pas-de-Calais

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Un médiateur du théâtre et un guide conférencier vous content la salle de spectacles, emblématique du théâtre du 19e siècle. Toutes les 30 minutes

Tout public

En partenariat avec le Service Ville d’art et d’histoire de Boulogne-sur-Mer

Renseignements : théâtre Monsigny 03 21 87 37 15

Théâtre Monsigny Rue Monsigny, 62200 Boulogne-sur-Mer Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France 0321873715 http://www.ville-boulogne-sur-mer.fr/boulogne-par-themes/culture/salles-de-spectacle/joomlannuaire/fiche/24-le-theatre-monsigny/30-salles-de-spectacles Théâtre municipal de la ville de Boulogne-sur-Mer.

Ph Davril-Inventaire du patrimoine culturel