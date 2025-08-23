Visite Flash de la Ville Montreuil-sur-Mer

Visite Flash de la Ville Montreuil-sur-Mer samedi 23 août 2025.

Visite Flash de la Ville

11-13 rue Pierre Ledent Montreuil-sur-Mer Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-23

fin : 2025-08-23

Date(s) :

2025-08-23

Visite Flash de Montreuil

Samedi 23 août à 11h

Départ Office de Tourisme à Montreuil

————————-

Dans le cadre des Journées des Espaces Fortifiés.

Votre guide vous invite à une balade à travers le temps ! Des remparts, vous gagnerez le cœur de la ville, afin de découvrir ses ruelles médiévales pavées, ses édifices religieux et ses maisons pittoresques.

Durée 1h Jauge limitée Gratuit

Rendez-vous Maison du Tourisme et du Patrimoine, 11/13 rue Pierre Ledent

Réservation conseillée au 03 21 06 04 27 ou mail accueil@destinationmontreuilsurmer.com

Animée par le service d’Animation et de Valorisation du Patrimoine de l’OTMCO

Crédit Manon Herdier .

11-13 rue Pierre Ledent Montreuil-sur-Mer 62170 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 06 04 27 accueil@destinationmontreuilsurmer.com

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Visite Flash de la Ville Montreuil-sur-Mer a été mis à jour le 2025-07-08 par Maison du Tourisme et du patrimoine de Montreuil-sur-Mer