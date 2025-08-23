Visite Flash de la Ville Montreuil-sur-Mer
11-13 rue Pierre Ledent Montreuil-sur-Mer
Visite Flash de Montreuil
Samedi 23 août à 11h
Départ Office de Tourisme à Montreuil
Dans le cadre des Journées des Espaces Fortifiés.
Votre guide vous invite à une balade à travers le temps ! Des remparts, vous gagnerez le cœur de la ville, afin de découvrir ses ruelles médiévales pavées, ses édifices religieux et ses maisons pittoresques.
Durée 1h Jauge limitée Gratuit
Rendez-vous Maison du Tourisme et du Patrimoine, 11/13 rue Pierre Ledent
Réservation conseillée au 03 21 06 04 27 ou mail accueil@destinationmontreuilsurmer.com
Animée par le service d’Animation et de Valorisation du Patrimoine de l’OTMCO
Crédit Manon Herdier .
11-13 rue Pierre Ledent Montreuil-sur-Mer 62170 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 06 04 27 accueil@destinationmontreuilsurmer.com
