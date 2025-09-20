Visite flash de l’amphithéâtre Amphithéâtre Arles Arles

Visite flash de l’amphithéâtre Amphithéâtre Arles Arles samedi 20 septembre 2025.

Visite flash de l’amphithéâtre 20 et 21 septembre Amphithéâtre Arles Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T10:30:00

Fin : 2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T16:30:00

Accompagnés d’un guide conférencier, vous serez captivés par l’histoire et l’architecture de l’amphithéâtre, monument de spectacle consacré aux jeux et aux combats, construit à la fin du Ier siècle.

Amphithéâtre Arles 1 rond-point des arènes 13200 arles Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

30 minutes pour découvrir un des monuments antiques d’Arles durant les Journées européennes du patrimoine. amphithéâtre arènes

Axelle Digaud-Ville d’Arles