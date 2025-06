Visite flash de l’Amphithéâtre L’ Amphithéâtre romain Arles 5 juillet 2025 07:00

Bouches-du-Rhône

Visite flash de l’Amphithéâtre Du 05/07 au 31/08/2025 Visite guidée les week-ends de 10h à 10h30, de 11h à 11h30 et de 12h à 12h30.

L' Amphithéâtre romain 1 Rond-point Des Arènes Arles Bouches-du-Rhône

Envie de découvrir l’amphithéâtre ? Suivez le guide pour 30 minutes de visite.

Accompagnés d’une guide conférencière, vous serez captivés par l’histoire et l’architecture de l’amphithéâtre, monument de spectacle consacré aux jeux et aux combats, construit à la fin du Ier siècle. .

L’ Amphithéâtre romain 1 Rond-point Des Arènes

Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 18 41 20 ot-arles@arlestourisme.com

English :

Want to discover the amphitheatre? Follow the guide for a 30-minute tour.

German :

Lust, das Amphitheater zu entdecken? Folgen Sie dem Führer für eine 30-minütige Besichtigung.

Italiano :

Volete scoprire l’anfiteatro? Seguite la guida per un tour di 30 minuti.

Espanol :

¿Quiere descubrir el anfiteatro? Siga al guía en una visita de 30 minutos.

