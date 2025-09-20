Visite flash de l’Église du Gesù Eglise du Gesù Toulouse

Visite flash de l’Église du Gesù Eglise du Gesù Toulouse samedi 20 septembre 2025.

Visite flash de l’Église du Gesù 20 et 21 septembre Eglise du Gesù Haute-Garonne

Gratuit. Sans réservation. A partir de 12 ans. Durée : 20 minutes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T10:20:00

Fin : 2025-09-21T16:30:00 – 2025-09-21T16:50:00

⛪ Église du Gesù

Une plongée rapide dans l’histoire singulière de cette église méconnue, au cœur du patrimoine toulousain.

En 20 minutes, découvrez les grandes étapes de son passé et les secrets de son architecture.

Eglise du Gesù 22 rue des fleurs 31000 Toulouse Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie

Journées européennes du patrimoine 2025

© Rémi Bénali