Visite flash de l’Église du Gesù Eglise du Gesù Toulouse
Gratuit. Sans réservation. A partir de 12 ans. Durée : 20 minutes.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T10:20:00
Fin : 2025-09-21T16:30:00 – 2025-09-21T16:50:00
⛪ Église du Gesù
Une plongée rapide dans l’histoire singulière de cette église méconnue, au cœur du patrimoine toulousain.
En 20 minutes, découvrez les grandes étapes de son passé et les secrets de son architecture.
Eglise du Gesù 22 rue des fleurs 31000 Toulouse Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie
Journées européennes du patrimoine 2025
© Rémi Bénali