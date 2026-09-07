Visite flash de l’église St. Vaast : sacristie, objets liturgiques, histoire du culte à Notre-Dame du Fief, Égise Saint-Vaast, Bailleul

Informations pratiques

Visite flash de l’église St. Vaast : sacristie, objets liturgiques, histoire du culte à Notre-Dame du Fief Samedi 19 septembre, 17h00 Égise Saint-Vaast Nord

RdV au fond de l’église, sous l’orgue

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:45:00+02:00

Fin : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:45:00+02:00

D’après le plan de Bailleul datant de 1640 de Vedastus du Plouich, on sait qu’au XVIIe siècle il s’agissait d’une église à trois nefs d’égale hauteur dite « Hallekerk ». Détruite par les bombardements durant la Grande Guerre, elle laisse la place en 1932, date d’inauguration, à un édifice néo-romano-byzantin qui se dresse derrière le beffroi, conçu par les architectes Louis-Marie et Louis-Stanislas Cordonnier. Non reconstruite à l’identique, cette église possède aujourd’hui un style éclectique, allant de l’art roman à l’Art-Déco, en passant par l’art égyptien.

Observez les tympans au-dessus des portails et, à l’intérieur, les sculptures des quatre évangélistes, de l’autel et de la chaire, réalisées par l’artiste local Camille Debert. À voir également, les 23 vitraux réalisés par Tambouret, maître verrier à Amiens, représentant la fondation de la ville et la représentation de nombreux personnages historiques.

Laissez-vous guider par un membre de la Paroisse Notre Dame du Fief en Flandres pour découvrir la sacristie, les objets liturgiques et l’histoire du culte à Notre-Dame du Fief.

Égise Saint-Vaast Place du Cardinal Achille Liénart Bailleul 59270 Nord Hauts-de-France 03 28 50 39 78 https://www.ville-bailleul.fr/les-eglises https://www.facebook.com/paroissenddufief/?locale=fr_FR D’après le plan de Bailleul datant de 1640 de Vedastus du Plouich, on sait qu’au XVIIe siècle il s’agissait d’une église à trois nefs d’égale hauteur dite « Hallekerk ». Détruite par les bombardements durant la Grande Guerre, elle laisse la place en 1932, date d’inauguration, à un édifice néo-romano-byzantin qui se dresse derrière le beffroi, conçu par les architectes Louis-Marie et Louis-Stanislas Cordonnier. Non reconstruite à l’identique, cette église possède aujourd’hui un style éclectique, allant de l’art roman à l’Art-Déco, en passant par l’art égyptien.

Observez les tympans au-dessus des portails et, à l’intérieur, les sculptures des quatre évangélistes, de l’autel et de la chaire, réalisées par l’artiste local Camille Debert. À voir également, les 23 vitraux réalisés par Tambouret, maître verrier à Amiens, représentant la fondation de la ville et la représentation de nombreux personnages historiques. Plusieurs parkings autour de l’église

D’après le plan de Bailleul datant de 1640 de Vedastus du Plouich, on sait qu’au XVIIe siècle il s’agissait d’une église à trois nefs d’égale hauteur dite « Hallekerk ». Détruite par les durant la la…

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