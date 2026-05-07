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Visite flash de l’exposition Ville-Close Concarneau

Visite flash de l’exposition Ville-Close Concarneau vendredi 21 août 2026.

Lieu : Ville-Close

Adresse : Maison du Patrimoine

Ville : 29900 Concarneau

Département : Finistère

Début : vendredi 21 août 2026

Fin : vendredi 21 août 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif :

Concarneau

Visite flash de l’exposition

Ville-Close Maison du Patrimoine Concarneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 17:00:00
fin : 2026-08-21

Date(s) :
2026-08-21

Une visite flash gratuite pour découvrir l’exposition 11h55 au beffroi avec un guide conférencier.
Réservation à l’Office de Tourisme ou à la Maison du Patrimoine   .

Ville-Close Maison du Patrimoine Concarneau 29900 Finistère Bretagne +33 2 98 50 37 18 

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English : Visite flash de l’exposition

L’événement Visite flash de l’exposition Concarneau a été mis à jour le 2026-05-07 par OTC CCA

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