Visite-flash de l’exposition Métamorphoses Chapelle des Ursulines Quimperlé
Visite-flash de l’exposition Métamorphoses Chapelle des Ursulines Quimperlé dimanche 12 juillet 2026.
Quimperlé
Visite-flash de l’exposition Métamorphoses
Chapelle des Ursulines 1 Avenue Jules Ferry Quimperlé Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 17:00:00
fin : 2026-07-12 17:15:00
Date(s) :
2026-07-12
15 minutes pour découvrir une œuvre ou un thème de l’exposition.
En juillet et août, les dimanches à 17h. .
Chapelle des Ursulines 1 Avenue Jules Ferry Quimperlé 29300 Finistère Bretagne
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English : Visite-flash de l’exposition Métamorphoses
L’événement Visite-flash de l’exposition Métamorphoses Quimperlé a été mis à jour le 2026-05-02 par OT QUIMPERLE LES RIAS
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