Visite Flash de l’exposition photographies A terre en mer, les îles de Michel Thersiquel Port-musée Douarnenez

Visite Flash de l’exposition photographies A terre en mer, les îles de Michel Thersiquel

Port-musée Place de l’Enfer Douarnenez Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-12 14:30:00

fin : 2026-02-12 15:00:00

Date(s) :

2026-02-12

Cette rétrospective, installée sur 200 m², rassemble 65 photographies en noir et blanc, prises entre 1978 et le milieu des années 1980. Un grand nombre de ces clichés n’ont jamais été exposés au public.

Conçue avec le soutien de l’Association des Amis de Michel Thersiquel, cette exposition invite à découvrir l’œuvre de Michel Thersiquel, l’un des plus grands photographes bretons de sa génération. À travers son regard unique, à la fois poétique et réaliste, Thersiquel capte l’intimité et le quotidien des habitants des îles du Ponant Batz, Belle-Île, Sein, Groix et Ouessant. Loin des clichés, il livre une vision brute et authentique de ces territoires insulaires.

Durée 30 minutes .

Port-musée Place de l’Enfer Douarnenez 29100 Finistère Bretagne +33 2 98 92 65 20

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Visite Flash de l’exposition photographies A terre en mer, les îles de Michel Thersiquel

L’événement Visite Flash de l’exposition photographies A terre en mer, les îles de Michel Thersiquel Douarnenez a été mis à jour le 2026-01-27 par OT PAYS DE DOUARNENEZ