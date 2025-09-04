Visite flash de l’exposition Pierre Loti. Hommage sculpté. Hôtel de Cheusses/Arsenal Rochefort
Visite flash de l’exposition Pierre Loti. Hommage sculpté. Hôtel de Cheusses/Arsenal Rochefort jeudi 4 septembre 2025.
Visite flash de l’exposition Pierre Loti. Hommage sculpté.
Hôtel de Cheusses/Arsenal 1 place de La Gallissonnière Rochefort
Début : Jeudi 2025-09-04 15:00:00
fin : 2025-09-25 15:15:00
2025-09-04
Pendant une quinzaine de minutes, une de nos médiatrices vous présente l’exposition temporaire « Pierre Loti. Hommage sculpté. »
Hôtel de Cheusses/Arsenal 1 place de La Gallissonnière Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 99 86 57 rochefort@musee-marine.fr
English : Flash visit to the exhibition: Pierre Loti. A sculpted tribute.
For about fifteen minutes, one of our mediators will present the temporary exhibition « Pierre Loti. A sculpted tribute.
German : Flash-Tour durch die Ausstellung: Pierre Loti. Skulpturierte Hommage.
Etwa 15 Minuten lang führt Sie eine unserer Vermittlerinnen in die Sonderausstellung « Pierre Loti. Skulpturale Hommage ».
Italiano :
Per circa quindici minuti, uno dei nostri mediatori presenterà la mostra temporanea « Pierre Loti. Un omaggio scolpito »
Espanol :
Durante unos quince minutos, uno de nuestros mediadores presentará la exposición temporal « Pierre Loti. Un homenaje esculpido »
